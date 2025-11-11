Elecciones en Corrientes: comenzó el pago a autoridades de mesa y delegados

La Junta Electoral de la Provincia comunicó que desde este lunes 10 de noviembre comenzó el pago de viáticos a las autoridades de mesa y delegados que participaron en las elecciones provinciales del pasado 31 de agosto.

El proceso de pago, a cargo del Correo Andreani, se realizará de manera progresiva y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que vence el plazo para cobrar sin excepción. Quienes no registren sus datos dentro del período establecido perderán el derecho a reclamar el beneficio.

El organismo recordó que el único medio habilitado para la percepción del viático es la transferencia electrónica, gestionada por Correo Andreani S.A. Las personas que aún no hayan completado el formulario de registro pueden hacerlo escaneando el código QR provisto por la Junta Electoral o comunicándose con los canales oficiales de atención: el correo [email protected] o el teléfono (011) 4468-6510.

Según lo establecido por el Decreto N.º 1530 del Poder Ejecutivo provincial, los montos fijados para esta elección fueron de $70.000 para las autoridades de mesa que desempeñaron funciones el día de los comicios, $30.000 por la asistencia a la capacitación previa y $110.000 para los delegados electorales.

De esta forma, el pago de viáticos completa el proceso administrativo posterior a los comicios provinciales realizados en Corrientes el 31 de agosto, en los que se eligieron autoridades locales.