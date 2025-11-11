¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Gustavo Valdés Corrientes
Ciudad

Secuestraron un automóvil que fue abandonado en una calle de Corrientes

Un vecino denunció que dejaron el vehículo frente a su casa, el cual estaba con la puerta del conductor forzada y el vidrio roto.

Por El Litoral

Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 08:20

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró un vehículo abandonado en la ciudad Capital.

El procedimiento se inició luego de que un ciudadano denunció que en frente a su casa, ubicada en inmediaciones de calle Granville hacia avenida Centenario, dejaron abandonado un automóvil marca Chevrolet, modelo Aveo, de color gris.

Al asistir al lugar, los efectivos encontraron el vehículo que no tenía la patente en su parte trasera, la puerta del conductor estaba violentada y con el vidrio roto.

Por tal motivo se procedió al secuestro preventivo del rodado y se arrancó la investigación pertinente para determinar las circunstancias del hecho.

El automóvil fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.

