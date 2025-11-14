Martín Menem en Corrientes: "El diálogo con los gobernadores es permanente"

Corrientes recibió a los referentes de La Libertad Avanza, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Karina Milei, secretaria de la Presidencia, en el marco de lo que denominaron el “Tour de Agradecimiento”. La visita se da también en el contexto del Congreso del Club de la Libertad que cerró ayer el presidente Milei.

Menem destacó que la gira busca reconocer el respaldo recibido en las elecciones del 26 de octubre y sostuvo que el partido mantendrá “el compromiso de seguir trabajando con la misma humildad con la que lo venimos haciendo”. Señaló que la bancada parlamentaria se ha ampliado y adelantó que los próximos objetivos legislativos incluyen el Presupuesto 2026, la denominada “ley de los dólares en el colchón” y reformas tributaria, laboral y del Código Penal.

En relación con el vínculo con los gobernadores, Menem afirmó que el diálogo es “permanente” y anticipó que buscarán consensos con los mandatarios de Corrientes y Santiago del Estero para garantizar los votos necesarios para aprobar las leyes. Resaltó también el papel del ministro del Interior, Diego Santilli, en la coordinación con las provincias y aseguró que, pese a diferencias ocasionales, existe una “decisión unánime de seguir avanzando”.

Por último, Menem se refirió a la necesidad de modernizar los sistemas electorales, y destacó que sería “muy importante que Corrientes y todas las provincias adopten un sistema como la boleta única, evitando la multiplicidad de boletas que tiende a confundir a los electores”.