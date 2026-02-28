Juan Pablo Valdés destacó el crecimiento del Carnaval correntino en la recta final

El gobernador Juan Pablo Valdés resaltó “cómo el Carnaval correntino crece y se afianza” al participar este viernes de la anteúltima noche de desfile en el Corsódromo Nolo Alías, en la ciudad de Corrientes.

En el marco de la recta final de la edición 2026 de la Capital Nacional del Carnaval, el mandatario provincial se mostró “feliz de poder estar una noche más acompañando a toda esta gran familia comparsera”, y destacó el saldo “altamente positivo” que deja esta nueva temporada.

Valdés señaló que el crecimiento del Carnaval no solo se refleja en la convocatoria y el espectáculo, sino también en su consolidación dentro de la agenda cultural como uno de los eventos más importantes de la provincia y del país. Además, subrayó el impacto en el interior correntino: “Muchos lugares encontraron en este evento la posibilidad de generar trabajo y oportunidades”, afirmó.

El Gobernador explicó que esta fue su última noche de desfile, ya que este sábado se reservará para el 1 de marzo, fecha en la que brindará su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

La última noche de Carnaval se vivirá este sábado desde las 22, con la apertura a cargo de la agrupación musical Kamandukahia, mientras que el cierre estará en manos de la comparsa campeona Ará Berá, ya en la madrugada del domingo.