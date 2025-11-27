Valdés recibió la Bandera de la Libertad Civil y la Medalla de Oro al Mérito del Instituto Belgraniano

En un acto desarrollado este jueves en el Salón Amarillo, el gobernador Gustavo Valdés recibió dos altas distinciones del Instituto Belgraniano de la República Argentina: la entrega de la Bandera Nacional de la Libertad Civil a la provincia y la Medalla de Oro al Mérito personal.

El galardón reconoce la labor del mandatario en pro de la defensa, difusión y valoración de la historia y cultura de la provincia y los valores patrios. La ceremonia fue encabezada por Manuel Belgrano, descendiente de la quinta generación familiar del General.

Bandera de la Libertad Civil: símbolo del estado de derecho

Durante el acto, la provincia de Corrientes recibió la Bandera Nacional de la Libertad Civil, un símbolo patrio histórico creado por Manuel Belgrano y reconocido por Ley N° 27.134.

Manuel Belgrano, chozno (descendiente de la quinta generación familiar) del prócer, explicó que esta enseña representa el "estado de derecho" y el mensaje político de libertad de los ejércitos fundacionales. Originalmente, fue entregada al pueblo de Jujuy en 1813 como gratificación por el Éxodo Jujeño y su heroico desempeño en las batallas de Tucumán y Salta.

La distinción con la Medalla de Oro al Mérito a Gustavo Valdés fue justificada por Fernando Quevedo, miembro del Instituto Belgraniano, quien valoró el trabajo del Gobernador por revalorizar el patrimonio histórico correntino, citando la construcción y refacción de "más de 14 museos" y el apoyo al Archivo Histórico, un área que "durante décadas se olvidó".

Anuncio clave: Congreso Belgraniano 2026

El gobernador Gustavo Valdés revalorizó la figura del General Manuel Belgrano, recordando que, junto a San Martín, fueron dos Padres de la Patria que estuvieron en el territorio correntino. Hizo referencia al legado del Tamborcito de Tacuarí y a Curuzú Cuatiá como el "primer pueblo patrio".

Valdés aprovechó la ocasión para anunciar un evento clave para el 2026:

"Vamos a llevarse adelante en el 2026, el IV Congreso Nacional e Internacional Belgraniano", afirmó el mandatario.

El evento buscará "repensar lo que se ejecutó en la provincia" e incluirá una visita a Concepción del Yaguareté Corá, cuna de Pedro Ríos.

Finalmente, el Gobernador agradeció la distinción e instó a seguir luchando por los lemas de la "bandera chica": "patria, libertad y constitución", bajo la premisa de "en unión y libertad".