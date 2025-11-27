“La Cámara tiene que modernizarse”: el balance legislativo de Norberto Ast

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Norberto Ast —como se lo conoce en la Legislatura— pasó por Hoja de Ruta y dejó una radiografía del año parlamentario, el recambio político que se aproxima y la discusión que se abre en torno al presupuesto provincial. También anticipó movimientos clave: la renovación de la mesa directiva, la posibilidad de incorporar al PJ y la necesidad urgente de reformar el reglamento interno.

“Fue un año muy productivo”, aseguró. Enumeró leyes centrales, entre ellas la Justicia Juvenil y el Narcomenudeo, que destacó como una de las más importantes por su impacto y por la compleja negociación previa. En la última sesión se aprobaron numerosos proyectos, incluso algunos que no estaban previstos en el orden del día.

Para el diputado, la clave estuvo en separar “el andarivel electoral” del trabajo legislativo. “Lo deseábamos y sucedió”, valoró.

El diputado confirmó que con la asunción del nuevo gobernador se dará también una renovación institucional dentro de la Cámara baja. La UCR volverá a la presidencia de Diputados. El nombre ya está definido dentro del bloque, y Eduardo Tassano es “una gran posibilidad”.

El Partido Liberal podría ocupar la vicepresidencia primera y no descartan que el PJ, por primera vez en años, integre la mesa directiva. “Implicaría mayor consenso”, señaló y remarcó que el objetivo es “dinamizar” la Cámara.

Un reglamento “amañado” y varias reformas internas

El legislador fue contundente: “El reglamento actual es de otra época y responde a intereses muy específicos”. Entre los cambios que considera urgentes mencionó: dar mayor rapidez al tratamiento parlamentario; evitar que los proyectos “duerman” pese a tener despacho de comisión; permitir que vicepresidentes o secretarios puedan convocar comisiones cuando el presidente no lo haga; revisar capítulos completos para modernizar las reglas de funcionamiento.

“Hay leyes que necesitan urgencia. No podemos tener proyectos un año y medio sin tratar. Hay que destrabar el sistema”, enfatizó.

