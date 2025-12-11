¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Valdés a sus ministros: “Espero su compromiso total con el futuro de cada correntino”

Este jueves se realizó el acto de jura de los ministros que acompañarán al gobernador en su gestión. El mandatario provincial anunció que "hoy empezamos a trabajar juntos por el sueño de la transformación de Corrientes”.

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 12:17

El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés encabezó este jueves el acto de juramento de los miembros de su gabinete, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Tras citar a cada nuevo ministro para realizar la jura y firma del acta correspondiente, el mandatario provincial dijo que “ayer fue el cierre de una gestión exitosa, que le ha dado mucha prosperidad a la provincia de Corrientes”.

Además, destacó que “queremos hoy, acá todos juntos, decirles a los correntinos que acá estamos y hoy empezamos a trabajar juntos por el sueño de la transformación de Corrientes”.

Por otro lado, el gobernador se dirigió a sus ministros que “espero de ustedes lo mismo que esperan todos los correntinos: su compromiso total con el futuro de cada correntino, de cada hogar”, y agregó que solo así “hagamos ese Corrientes que queremos, uno pujante, desarrollado, transformado y con oportunidad para todos los correntinos y podamos crecer acá”.
 

