Uno por uno: el perfil de los ministros de Juan Pablo Valdés, con fuerte sello municipalista

El nuevo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó oficialmente el perfil de los ministros que lo acompañarán en su gestión, delineando un equipo que fusiona la experiencia de funcionarios de carrera con dirigentes que refuerzan el perfil "municipalista" del nuevo gobierno.

A continuación, la nómina de los principales integrantes del Gabinete:

Continuidad y movimientos clave

Ministro de Coordinación y Planificación: Carlos Vignolo. Dejó el Ministerio Secretaría de la Gobernación. Vignolo, médico veterinario de 63 años, fue ministro de Educación, intendente de Corrientes y titular del Plan Belgrano durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ministro de Hacienda y Finanzas: Marcelo Rivas Piasentini. Contador Público Nacional, continuará en el cargo que ocupa desde 2018, cuando reemplazó a Enrique Vaz Torres.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Juan José López Desimoni. Continuará en su cargo. Abogado, Doctor en Derecho, fue previamente concejal de Corrientes .

Ministro de Industria, Trabajo y Comercio: Mariel Gabur. Abogada con un Magíster en Derecho Laboral, continuará al frente de la cartera.

Ministro fiscal de Estado: Horacio Ortega. Otro de los funcionarios que continúa en su cargo, habiendo asumido en diciembre de 2021.

Ministerio de Seguridad: Adán Gaya. Pertenece a la UCR. Fue ministro de Desarrollo Social (2019-2025) y dos veces intendente de Yapeyú.

Ingresos con perfil municipalista y político

El Gabinete incorpora varios exintendentes y funcionarios con fuerte trayectoria local, sumando experiencia de gestión territorial:

Ministro Secretario de la Gobernación: Juan Pablo Fornaroli. Será uno de los ministros más joven del Gabinete. Fue intendente de Mocoretá desde 2019 y militante de Franja Morada.

Ministro de Salud: Emilio Lanari. Médico cirujano especializado en Hematología, egresado con diploma de honor de la UNNE . Lanari se desempeñó durante ocho años como viceintendente de la ciudad de Corrientes y renunció a su actual cargo de concejal para asumir.

Ministro de Desarrollo Social: José Irigoyen. Exintendente de Curuzú Cuatiá , cargo en el que puso fin a más de 20 años de gobierno justicialista en 2017. Refuerza el perfil municipalista del gobierno.

Ministro de Obras Públicas: Jorge Meza. Abogado y político del Partido Nuevo. Terminó su gestión como intendente de Caá Catí .

Ministra de Educación: Ana Miño. Contadora y actual viceintendenta de Paso de los Libres . Anteriormente, se desempeñó como concejal de esa localidad.

Ministro de Turismo: Juan Enrique Braillard Poccard. Abogado con Magíster en Políticas Públicas y reemplazará a Alejandra Eliciri. Viene de ser secretario de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Corrientes .

Ministro de Producción: Walter Chávez. Tiene 51 años. Fue intendente de Bella Vista y diputado provincial.

Instituto de Cultura