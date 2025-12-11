Corrientes: ciclo gratuito de cine debate sobre el impacto del modelo forestal

Distintos centros culturales de Corrientes y Resistencia son sede este mes de las funciones gratuitas del documental "No Son Bosques", una producción audiovisual que expone el impacto del modelo forestal en la provincia y recupera las voces de comunidades que conviven con ese proceso.

Tras cada proyección, se abrirá un espacio de conversación con el público para intercambiar miradas y reflexionar sobre el vínculo entre ambiente, territorio y desarrollo productivo.

Un documental para pensar Corrientes

La obra invita a revisar cómo se transforma el paisaje correntino bajo el avance forestal y qué efectos sociales y ambientales acompañan ese modelo.

La propuesta apunta a generar un diálogo comunitario que permita comprender problemáticas actuales y pensar alternativas para defender aquello que aún resiste.

Cronograma de funciones gratuitas

Las proyecciones comenzaron el martes y se extenderán hasta el domingo, en varias salas de Corrientes y también en Resistencia.

En Corrientes Capital

El martes pasado se realizó la primera función en Casa Cultural Mbarete (25 de Mayo 1948), en tanto que el miércoles el Espacio Mariño (Santa Fe 847) fue sede.

Este jueves desde las 21 en Meca Cultural, ubicada en calle España 1559, se proyectará el documental.

El viernes 12 desde las 18 la cita será en el Centro Cultural Universitario – Sala del Sol, ubicada en calle Córdoba 794.

En Resistencia (Chaco)

El próximo domingo 14 desde las 19:30 el documental podrá ser visto en la Casa Cultural Kandanga, ubicada en Santa Fe 965.

Un espacio de diálogo comunitario

Al finalizar cada función se abrirá un cine-debate para compartir experiencias y profundizar sobre los desafíos sociales, ambientales y culturales que atraviesan a Corrientes y la región.