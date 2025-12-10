En vivo: asume Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador de Corrientes

La provincia de Corrientes vivirá este miércoles 10 una jornada institucional clave con la jura y asunción de Juan Pablo Valdés, quien fue electo como nuevo gobernador el pasado 31 de agosto en las elecciones provinciales.

🔴 16.45 Emilio Lanari deja su banca para sumarse al Gabinete provincial

Emilio Lanari dejará su cargo de concejal para asumir como nuevo ministro de Salud de Corrientes, decisión que motivó la convocatoria urgente a una Sesión Especial del Concejo Deliberante para este jueves 11 de diciembre a las 18, según la Resolución N.º 399-P-2025.

Lanari, quien había jurado como concejal el martes, presentó su renuncia para incorporarse al gabinete provincial y reemplazará a Ricardo Cardozo, que deja la conducción de la cartera sanitaria tras 10 años de gestión. De esta forma, el ex viceintendente capitalino se convierte en el primer nombre confirmado del equipo que acompañará al gobernador electo Juan Pablo Valdés.

Cómo será el acto oficial

La Asamblea Legislativa abrirá la ceremonia con los pasos formales establecidos para este rito democrático:

Verificación de quórum para habilitar la sesión.

Izamiento de los pabellones nacional y provincial.

Lectura y aprobación del acta correspondiente a la Asamblea del 3 de diciembre.

Lectura de la Resolución N.º 2519 y conformación de las comisiones de Interior y Exterior.

Juramento de Ley del gobernador electo, Juan Pablo Valdés , y del vicegobernador electo, Néstor Pedro Braillard Poccard .

Mensaje protocolar de las nuevas autoridades.

Cierre de la Asamblea con el arrío de los pabellones nacionales y provinciales.

Una vez concluido este procedimiento, las autoridades se dirigirán hacia el patio interno de Casa de Gobierno, donde tendrá lugar el traspaso de los atributos de mando, en un escenario preparado especialmente para la ocasión.