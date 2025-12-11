Porcinos: importaciones frenan el desarrollo de la actividad

Juan Uccelli, consultor de la actividad porcina en Argentina dio a conocer en qué contexto cierra el año la cadena. Dentro de lo positivo, el consultor señaló que hay un crecimiento de consumo per cápita de carne de cerdo, que cerraría el año en 23 kilos por habitante. Sin embargo, el ingreso de cortes congelados principalmente de Brasil, está condicionando la actividad, y existe la posibilidad de empeorar si comienza a ingresar carne de Estados Unidos.

“Estamos al 50 por ciento de lo que se consume, tanto de carne vacuna como aviar, y con un crecimiento constante desde hace ya hace unos 23 años”, explicó Juan Luis Uccelli, consultor de la cadena porcina respecto del incremento en el consumo de carne de cerdo en nuestro país. “La tendencia es seguir aumentando el volumen los próximos 8 años de manera casi segura”, señaló en diálogo con el programa Aires de Campo (Radio LT 7).

Respecto al aspecto negativo, Uccelli aclaró que “las importaciones están golpeando en la línea de flotación, el tema es que son importaciones que complican; porque golpean al productor y al industrial, ya que está entrando la mayoría de carne de Brasil y estamos por estrenar el ingreso de carne del mercado de Estados Unidos, donde el precio del cerdo está bajísimo”.

Cabe destacar que en Estados Unidos la carne de cerdo está un dólar y treinta centavos por kilo, y bajó en tres meses, (estaba un dólar 90 centavos) está mucho más barato que Argentina, por lo tanto, Brasil podría bajar los precios para poder seguir ingresando a la Argentina. De esta manera habrá una tendencia para entrar al mercado argentino y en medio el campo de batalla estará Argentina, y eso nos preocupa para los próximos meses si Estados Unidos no recupera un precio más lógico.

En cuanto a las medidas o las herramientas que se llevan adelante para sobrellevar esta situación, el consultor afirmó que “la verdad es que no hay muchas herramientas, las instituciones no están haciendo mucho para contrarrestar esto, el cerdo no aumenta al ritmo del vacuno, hace dos meses tenemos el mismo precio, no digo aumentar al ritmo del vacuno, pero cambiar un poco de precios, los números están muy finos y frente a cualquier tema se derrumba el castillo que estamos armando”.

Es así que, referido al mercado, Uccelli explicó que Argentina el mes pasado “exportó 1.600 toneladas de carne de cerdo, mientras que importamos 3.500 toneladas, estamos con una balanza comercial negativa. Además, lo que exportamos es de bajo valor, y lo que importamos es un de un valor un poco más interesante, son cortes de carne directa que entran al merado y compiten, entre ellas la bondiola, pechito, carré, y las exportaciones el 30 por ciento son de carne y el 70 de subproductos”.

En relación de la apertura al mercado de Estados Unidos, el consultor comentó que “se conoce que, dentro de la letra gruesa, está la posibilidad del ingreso de carne de Estados Unidos sin ningún tipo de control eso es lo más peligroso, y si bien no dice cantidades, sabemos que ese país es el primer exportador del mundo, tiene espalda y es muy diferente a la de Argentina y eso complica al mercado local”.

Respecto a las inversiones en el sistema productivo, Uccelli aclaró que “están estancadas, es un año relativamente neutro, mejor que el año pasado, pero llegando a un segundo semestre malo y no sabemos cómo vamos a comenzar enero”. El consultor explicó que el costo de producción subió por el tema de granos un 50 por cuento, y el precio del cerdo subió un 23 por ciento, se ajustaron mucho los valores y se achicaron los márgenes, pero como las cosechas son muy buenas, “creemos que vamos a tener un precio competitivo”, cerró.