Corrientes: este jueves juran los ministros del gabinete de Juan Pablo Valdés

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que la Jura de Ministros del nuevo gabinete provincial se realizará este jueves 11 de diciembre, a las 11, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

La confirmación se conoció horas después de la asunción de Juan Pablo Valdés como gobernador, quien inició su primera gestión tras suceder a su hermano Gustavo Valdés, luego de ocho años al frente del Ejecutivo.

Un gabinete que empieza a tomar forma

Valdés había adelantado que la conformación del gabinete se daría a conocer inmediatamente después de su asunción. “Vamos a tomar juramento con seguridad a todos y lo vamos a ir resolviendo si es por partes o todo junto”, expresó, manteniendo reserva sobre los nombres y sin confirmar aún si habrá modificaciones en la estructura ministerial.

En los últimos días surgieron versiones sobre una posible fusión de carteras para optimizar el funcionamiento del Estado provincial, aunque el gobernador evitó ratificar esos cambios antes del anuncio oficial.

Con la jura prevista para este jueves, el gobierno entrante dejará formalmente constituido su equipo de trabajo y dará inicio al período institucional que marcará la gestión de Juan Pablo Valdés.