Gabinete de Claudio Polich: los nuevos secretarios y quiénes se quedaron de la gestión anterior

En un acto cargado de simbolismo y expectativa, Claudio Polich y Ariel Báez juraron este miércoles como intendente y viceintendente de la ciudad de Corrientes, respectivamente, en una sesión especial celebrada en el salón de convenciones de Espacio Andes.

Tras la jura de las nuevas autoridades, fue el turno de los funcionarios que integrarán el flamante Gabinete municipal. El intendente Polich tomó juramento y puso en posesión del cargo a cada uno de sus secretarios, marcando el inicio formal de su gestión.

El Gabinete: nombres clave y continuidad

Contrario a lo que se había anunciado previamente, la nómina de secretarías finalmente quedó conformada por 11 áreas, manteniendo la estructura previa. El nuevo Gabinete combina experiencia y nuevas caras, con tres funcionarios que ya venían trabajando en la gestión municipal anterior:

Funcionarios que continuaron: Ignacio Maldonado Yonna (Secretaría de Servicios Públicos) José Sand (Secretaría de Turismo y Deportes) Rafael Edwin Corona (Secretaría de Salud) Karen Anderson (Secretaría de Cultura y Educación)



El intendente Polich dio la bienvenida al nuevo equipo, expresando su deseo de trabajo conjunto: “Esperamos que todos los funcionarios se acoplen a la idea de seguir avanzando, de continuar construyendo Corrientes y que puedan estar hasta el final del mandato”.

Nómina completa de secretarios

El Gabinete quedó conformado de la siguiente manera: