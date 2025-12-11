Gustavo Méndez habló tras el tenso cruce con L-Gante: "Nunca me había pasado"

Este miércoles se vivió un incómodo momento en el programa "La Mañana con Moría", donde L-Gante enfrentó a Gustavo Méndez por una información que había dado el periodista tiempo atrás sobre el polémico contrato que tenía el cantante con su ex representante Maxi El Brother.

Esto generó un gran malestar en Elián, que no dudó en decirle a Méndez cara a cara lo que sintió con esa situación. En el programa Puro Show, a cargo de Pampito y Matías Vázquez, Gustavo rompió el silencio sobre lo que ocurrió y explicó que fue Maxi quien le escribió para dar su versión sobre la polémica del contrato con L-Gante. “9.40, Maxi me escribe y me dice ‘¿Estás?’. Yo le pregunté si era él, porque tenía su número viejo. Me empezó a responder y le pasé todo a la producción, para ver si lo querían hacer en algún momento”, explicó Gustavo Méndez.

En ese sentido, también aclaró que la conversación que mantuvo con el ex mánager hacían referencia a cuestiones contractuales que, según él, Elian no podía abordar públicamente. “Nunca me había pasado algo así. Lo que hacemos los periodistas es tener las dos partes siempre, es el ABC del oficio”, remarcó el comunicador.

“Yo leí al aire exactamente lo que me escribió Maxi el Brother, sin agregar ninguna opinión. Antes de eso, se lo pasé a la producción para ver si lo querían hacer. Es información, no cometí ningún delito", se defendió Méndez.



La actitud de L-Gante tuvo una gran repercusión, por lo que se habló durante todo el día sobre este tema en los diferentes ciclos de espectáculos. Intrusos fue uno de los que se hizo eco en las redes sociales y el propio Gustavo salió a responder.

“Para un programa de 25 años en TV ‘ubicar’ es ser prepotente, insultar, ser desubicado y casi violento, con contacto físico", expresó a través de su cuenta de X, ex Twitter.

minutouno.com