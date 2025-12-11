Javier Milei pagará más de 5 millones de pesos a un periodista tras perder una demanda

El presidente Javier Milei deberá abonar más de 5 millones de pesos tras sufrir una derrota ante la Justicia en el marco de la denuncia penal que había formulado a mediados de julio contra el periodista Nicolás Lantos, quien fue sobreseído luego de recibir un fallo a su favor.

El mandatario argentino deberá abonar un total de $5.646.480 de pesos en carácter de honorarios a los abogados del periodista de El Destape, según indicó una nueva resolución establecida por la Justicia. El libertario había avanzado contra el comunicador en medio de una seguidilla de denuncias contra periodistas opositores durante varios meses.

Los hechos comenzaron cuando el presidente denunció Ari Lijalad, acusándolo de violar el Ihra (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto por sus siglas en inlgés) por un artículo donde el periodista hablaba sobre la promulgación del odio y la violencia política desde el poder.

Tras iniciar una seguidilla de denuncias, Milei apuntó luego contra Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, lanzando una denuncia acusándolos por "calumnias e injurias" contra su persona que fue presentada en julio de este año.

La denuncia formulada por "calumnias e injurias" contra Lantos se realizó a partir de algunos datos mencionados por el periodista de El Destape en un comentario editorial del 16 de mayo, poco después de que Lijalad fuera cruzado por el mandatario por señalar las semejanzas entre el discurso de La Libertad Avanza (LLA) y el del nazismo contra los judíos.

"El presidente Milei busca silenciar a periodistas y críticos judicializando la disidencia, mientras adopta símbolos y discursos de la extrema derecha global", sostuvo el periodista ante la consulta de Perfil sobre el accionar del Presidente, cuestionando sus argumentos.

En un artículo posterior, el comunicador indicó que Milei llevaba adelante "una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático que pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina".

Lantos señaló la "doble vara" entre las descalificaciones y el lenguaje del presidente. Algunos meses después, el 9 de octubre, la Justicia falló a su favor y fue sobreseído a partir de una resolución que indica que uno de los símbolos señalados por el comunicador efectivamente estaba relacionado al nazismo, motivo por el que ahora el presidente argentino deberá abonar más de 5 millones de pesos.

