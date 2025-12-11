Jura de ministros en Corrientes: quiénes integran el gabinete de Juan Pablo Valdés

La jura de ministros en Corrientes se realizó este jueves 11 de diciembre, a las 11, en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. De esta manera, Juan Pablo Valdés inicia su primera gestión como gobernador luego de suceder a su hermano Gustavo Valdés.

Quienes juran:

El nuevo gabinete estará integrado por los siguientes ministerios y responsables:

Ministerio de Coordinación y Planificación: Carlos Vignolo.

Ministerio de Secretaría General de la Gobernación: Juan Pablo Fornaroli.

Ministerio de Salud Pública: Emilio Lanari.

Ministerio de Hacienda y Finanzas: Marcelo Rivas Piasentini (continúa).

Ministerio de Educación: Ana Miño.

Ministerio de Desarrollo Social: José Irigoyen.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Juan José López Desimoni (continúa)

Ministerio de Turismo: Juan Enrique Braillard Poccard.

Ministerio de Obras y Servicios: Jorge Meza.

Ministerio de Producción: Walter Chávez.

Ministerio de Seguridad: Adán Gaya.

Ministerio de Ciencias y Tecnología: Luciano Cabrera.

Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio: Mariel Gabur (continúa).

Ministerio de Fiscalía de Estado: Horacio Ortega (continúa).

Además, se oficializó a Lourdes Sánchez como presidenta del Instituto de Cultura. Del mismo modo, Pablo Cuenca fue designado como interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

Es así que, con la ceremonia de este jueves, Valdés completa la puesta en funciones de su gabinete y formaliza el inicio de la nueva gestión provincial.