La reacción de Maru Botana a la versión sobre que está embarazada: qué hizo

En septiembre, una noticia comenzó a circular con fuerza en las redes y generó un verdadero revuelo: Maru Botana estaría embarazada a sus 56 años. Como la cocinera nunca salió a desmentirlo públicamente, el rumor creció sin freno y muchos terminaron dándolo por cierto.

En la foto, se la veía con una mano en el vientre, gesto que bastó para que usuarios de TikTok y otras plataformas alimentaran el rumor sin freno. Frente al revuelo, la chef decidió contar qué fue lo que realmente pasó y cómo se tomó la noticia su familia.A casi tres meses de aquel estallido mediático, Maru contó en Agarrate Catalina (La Once Diez) cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de lo que se decía. "Mis hijos se mataban de risa de la noticia falsa de que estaba embarazada", mencionó la chef en el programa radial.

En ese sentido, dejó un mensaje para la sociedad y la importancia de respetar o no hablar de cuerpos ajenos: "Hay mucho rolloen Argentina con el tema de la imagen y no me gusta meterme en eso, no me importa si opinan de mi cuerpo yo entreno mucho y como saludable".

Según contó, el rumor ya había cobrado tanta fuerza en redes que incluso empezó a recibir felicitaciones en pleno evento, algo que la dejó completamente desconcertada. “No entendía nada”, recordó, sorprendida por la manera en que una simple imagen se transformó en una teoría viral.

Con su espontaneidad habitual, la cocinera dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino y que todo se trató de un malentendido amplificado por la velocidad de las redes. Y aunque el episodio fue fugaz, dejó una escena tierna y divertida que retrata a la perfección la dinámica familiar de Maru: siempre unidos, siempre con humor, incluso frente a las teorías más descabelladas del mundo digital.

Junto a su marido, Bernardo Solá, es mamá de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés, una familia numerosa que siempre se mostró unida y cálida frente a todo lo que atravesaron. Ese vínculo se fortaleció aún más después de una de las tragedias más dolorosas de su vida: la muerte en 2008 de su hijo Francisco, a los seis meses, a causa de muerte súbita.

