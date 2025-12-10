Juan Pablo Valdés, gobernador: las 10 frases más destacadas de su discurso

El gobernador Juan Pablo Valdés brindó su primer discurso ante la asamblea legislativa y dejó diversas definiciones de lo que será su gestión en los próximos 4 años.
Las 10 frases más destacadas del mandatario
- Corrientes tiene por delante un futuro promisorio y hacerlo realidad depende en gran medida de nosotros.
- Quiero ratificar que nuestra hoja de ruta será el Plan Estratégico Corrientes 2030, donde los pilares de modernización, desarrollo e inclusión nos seguirán marcando el camino.
- El primer eje será el objetivo principal de la gestión que iniciamos hoy, generar más empleo, que resume para así lograr el desarrollo sostenido de cada uno de los hogares correntinos.
- El segundo eje será la modernización del estado provincial. Queremos un estado que escuche, resuelva y que esté presente sin burocracia ni distancias en el celular de cada correntino que así lo necesite.
- El tercer eje será la transformación digital de la educación, la salud y de la seguridad.
- El cuarto eje tiene que ver con el trabajo que vamos a seguir haciendo con los intendentes y que tiene que ver con el desarrollo de un plan de obras de cercanía.
- El quinto eje es consecuencia de lo que venimos planteando. Vamos a hacer una gestión centrada en las personas, apoyando a quienes más lo necesitan y facilitando las cosas a aquellos que cuentan con más herramientas y más recursos.
- Todo este trabajo lo vamos a poder llevar adelante porque hoy partimos de una base sólida que nos dejó la gestión del gobernador Gustavo Valdés.
- Por eso voy a apelar a la gestión de experiencia del equipo que acompañó a Gustavo (Valdés) en estos años. Tu legado será el norte de esta gestión.
- Voy a sumar a algunos intendentes que terminaron sus mandatos, porque este será un gobierno de fuerte impronta municipalista.