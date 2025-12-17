Presupuesto: Almirón detalló las obras para Corrientes, pero era un dictamen del peronismo

En el marco del debate por el Presupuesto 2026, el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, generó un insólito momento al enumerar las obras estratégicas proyectadas para la provincia, pero que pertenecían a la propuesta del peronismo. Durante su intervención, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que la obra del acceso a la ciudad, correspondiente a la Autovía 12, se encuentra en su etapa final de ejecución, aunque no brindó detalles ni porcentaje ejecución.

El insólito momento le valió una discusión y un fuerte cruce con legisladores de Unión por la Patria.

Rutas y tramos estratégicos

El legislador detalló los puntos clave en materia de vialidad:

Ruta Nacional 126: Tramo Sauce - Curuzú Cuatiá.

Acceso a Autovía: Ingreso a la ciudad de Corrientes (obra en ejecución).

Ruta Nacional 119: Tramo Mercedes - Curuzú Cuatiá.

Ruta Nacional 12: Tramo Riachuelo - Saladas.

Ruta Nacional 120: Vinculación de las rutas nacionales 12 y 14 en la zona forestoindustrial.

Ruta Nacional 14: Tareas de reparación, mantenimiento y rehabilitación de calzada en los tramos de Monte Caseros y Curuzú Cuatiá.

El segundo puente Chaco-Corrientes

Uno de los puntos más relevantes del discurso de Almirón fue la mención del Segundo Puente Chaco-Corrientes. El diputado confirmó su incorporación en el artículo 27 del presupuesto y recordó que esta obra de infraestructura cobró impulso tras las visitas de Javier Milei a la región.

Para el oficialismo, la inclusión de este megaproyecto responde a una demanda histórica de los correntinos y de los gobernadores del Norte Grande, consolidándose como una prioridad para la conectividad de la zona.

Respuesta del bloque Unión por la Patria

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se mostró sorprendido por el furcio del diputado de LLA: "No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos", explicó.