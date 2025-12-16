Así avanzan las obras del nuevo centro administrativo en el predio de Vialidad Provincial

Las obras del nuevo centro administrativo de la provincia de Corrientes avanzaron este año. Los trabajos se desarrollan en el predio de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicado entre la avenida 3 de Abril y las calles Catamarca, Rivadavia y San Lorenzo y forma parte de un proyecto de gran escala que apunta a modernizar la infraestructura pública y concentrar organismos en un mismo espacio.

El desarrollo de las obras

En el lugar se construye un conjunto urbano integrado por oficinas destinadas a organismos públicos, locales comerciales y sectores de estacionamiento vehicular. La Torre 1 fue proyectada con planta baja y cinco pisos; la Torre 2, con planta baja y cuatro pisos; y la Torre 3, con planta baja y tres pisos, alcanzando una superficie cubierta total de 13.501,50 metros cuadrados. Estas obras se desarrollan en un predio de 14.200 metros cuadrados donde funcionaban las dependencias de Vialidad Provincial y el diseño contempló tres edificios de perímetro libre.

“El proyecto contará con una superficie total de 14.200 m² y tres edificios modernos y sustentables, pensados para concentrar organismos públicos y optimizar la atención y los servicios para los vecinos”, señalaron recientemente desde las redes sociales del gobierno de Corrientes.

El complejo fue concebido para ejecutarse en dos etapas. La primera incluyó la construcción de los tres edificios principales, que en conjunto sumarían 12 plantas de oficinas.

El presupuesto oficial en 2024 fue fijado en 35.000 millones de pesos, financiados con fondos propios del Tesoro provincial, y se estableció un plazo de ejecución de 24 meses para esta etapa inicial.