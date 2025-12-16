Corrientes: grietas y techos caídos en un edificio amenaza a alumnos de una escuela en Bella Vista

La comunidad educativa de la Escuela N.º 665 de la ciudad correntina de Bella Vista manifestó su profunda preocupación ante el avanzado estado de deterioro de un edificio lindero a la institución. La estructura presenta graves daños estructurales y un riesgo inminente de colapso, lo que representa una amenaza constante para estudiantes, padres y transeúntes.

La directora del establecimiento, Nancy Carnevale, calificó la situación como alarmante. "Las grietas atraviesan la estructura de arriba hacia abajo. En días de lluvia y fuertes vientos, el temor se incrementa porque el colapso podría ocurrir en cualquier momento", explicó.

Medidas insuficientes y peligro latente

Tras los reclamos formales presentados ante el Concejo Deliberante y la intendencia municipal, se colocó un vallado con cinta de peligro en el sector. Sin embargo, para las autoridades escolares, esta medida es insuficiente.

Carnevale detalló los factores que agravan el peligro:

Ingreso de personas: pese al estado del inmueble, niños y adultos entran con frecuencia al lugar.

Riesgo eléctrico: existen cables de energía a baja altura y un medidor visible en mal estado.

Obstrucción de vía pública: en caso de derrumbe, los escombros caerían directamente sobre la calle, afectando a peatones y vehículos.

Deterioro biológico: se observan plantas creciendo dentro de las paredes y restos de madera del techo expuestos.

Un reclamo de toda la comunidad

El pedido de intervención técnica inmediata cuenta con el respaldo de los padres y vecinos de la zona, quienes señalan que el edificio es un paso habitual de los niños en su camino a la escuela. "No pretendemos determinar qué acción técnica tomar, pero nuestra responsabilidad es informar para evitar una tragedia", sostuvo la directora a radio Bella Vista.

“Esto es urgente, urgente, urgente”, remarcó Carnevale, insistiendo en que se necesita una solución definitiva antes de que el deterioro del inmueble provoque consecuencias fatales en el barrio.