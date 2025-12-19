Diputados sancionó el Presupuesto 2026 y Corrientes ya tiene su hoja de ruta económica

El Gobierno de Corrientes ya cuenta con la herramienta financiera para el próximo año. En su segunda sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2026.

El expediente, que ya contaba con el aval del Senado, fue aprobado por una "mayoría agravada" y girado inmediatamente al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El debate estuvo centrado en la defensa del equilibrio fiscal y la sostenibilidad financiera de la provincia. El diputado Norberto Ast, como miembro informante de la Comisión de Hacienda, destacó que el proyecto busca promover el desarrollo y la inclusión manteniendo un bajo nivel de endeudamiento, una de las banderas de la gestión actual.

Los pilares del Presupuesto 2026

Durante la fundamentación del despacho de mayoría, se subrayaron indicadores que posicionan a Corrientes en un lugar diferencial respecto a otras jurisdicciones:

Inversión social: el texto prevé incrementos significativos en áreas sensibles como Salud , Educación , Seguridad e Infraestructura .

Coparticipación: se remarcó que Corrientes es la provincia que mayor porcentaje de recursos coparticipa a sus municipios.

Eficiencia estatal: Ast señaló que el territorio correntino mantiene el índice más bajo de empleados públicos por cada mil habitantes en el país.

Debate y postura de la oposición

A pesar del acompañamiento mayoritario, el bloque de la oposición presentó un despacho de minoría con propuestas de modificación al texto normativo. La diputada Marlen Gauna fue la encargada de fundamentar estas críticas, aunque finalmente el dictamen fue desestimado al no alcanzar los votos necesarios en el recinto.

La sesión contó con una amplia participación de legisladores de diversos bloques, entre ellos Emiliano Fernández, Cecilia Gortari, Ana Almirón y Lorena Lazaroff, quienes coincidieron en destacar el "nivel de madurez" de la discusión parlamentaria.

Solo se registraron las ausencias justificadas de Pedro Cassani y Adriana Vidal Domínguez.

Detalles del Presupuesto 2026

El proyecto fija el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el próximo año. Del total de $ 3.298.327.524.277, $ 63.363 millones corresponden a gastos figurativos vinculados a transacciones corrientes y de capital del sector público.

La norma también incluye la autorización para endeudamiento por hasta $200.000 millones, herramienta que requirió mayoría agravada y que fue aprobada en ambas cámaras.

Contexto macroeconómico y proyecciones

Según el expediente parlamentario, la estimación del Presupuesto se realizó en línea con las políticas de Estado impulsadas por el Gobierno provincial y con pautas del marco nacional.

Se consideró un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5% y una inflación proyectada del 10,10% para 2026. Asimismo, se prevé un tipo de cambio de $1.423 por dólar estadounidense para diciembre del próximo año.

El objetivo declarado del Gobierno es fortalecer el equilibrio fiscal e impulsar áreas clave como salud, educación, seguridad, desarrollo productivo e inclusión social, priorizando la generación de empleo y el acceso a servicios fundamentales.