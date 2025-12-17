Corrientes: Senado le dio media sanción al Presupuesto 2026

El Senado de Corrientes le dio este miércoles media sanción al Presupuesto Provincial 2026, que contempla gastos por más de $3,2 billones y habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito por hasta $200.000 millones. El oficialismo logró reunir la mayoría necesaria para sancionar la norma en una sesión especial realizada por la mañana.

La iniciativa fija el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2026. El proyecto había ingresado al cuerpo legislativo en noviembre.

Establece un total de gastos por $3.298.327.524.277. De ese monto, $63.363 millones corresponden a gastos figurativos vinculados a transacciones corrientes y de capital del sector público provincial.

Además, la norma incluye la autorización para contraer endeudamiento por hasta $200.000 millones, una herramienta que requería mayoría agravada y que fue avalada con el voto de los dos tercios del cuerpo.

En la antesala de la sesión, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, había mantenido reuniones tanto con senadores como con diputados para explicar los principales lineamientos del proyecto y evacuar consultas técnicas.

Cómo sigue

El proyectó será girado a la Cámara de Diputados. Se espera que ingrese el jueves y luego de ser tratado en las respectivas comisiones, sea aprobado el viernes.