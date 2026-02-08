¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Alal JP Valdés Carnaval 2026
Ciudad

Vecinos de Corrientes retuvieron y entregaron al ladrón de un comedor

Un hombre fue reconocido como el autor de un hecho delictivo, por lo que fue capturado hasta la llegada de la Policía.

Por El Litoral

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 11:37

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien había sido identificado por vecinos como el autor de un robo, por lo que fue retenido por estos.

Durante la tarde del sábado, oficiales del Destacamento San Marcos fueron alertados de que en inmediaciones de avenida Cuarto Centenario al 4.000.

Vecinos del lugar redujeron a un hombre mayor de edad, quien fue identificado por estos como el autor del robo a un comedor de la zona.

Al llegar al lugar los agentes identificaron y detuvieron a un hombre de 32 años. El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente a fin de realizar las diligencias del caso.
 

