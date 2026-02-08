Con gol y asistencia de Messi, Inter de Miami empató con Barcelona de Guayaquil

Inter Miami continúa con su gira por Latinoamérica y empató en el estadio Monumental de Guayaquil con Barcelona de Ecuador, que contó con el debut de Darío Benedetto.

Venía de la derrota frente a Alianza Lima en la capital peruana y del triunfo agónico contra Atlético Nacional en Medellín. E igualó con el equipo ecuatoriano con una gran actuación de Lionel Messi, autor de un golazo y una asistencia en el 2-2 final por el “Partido de la Historia”. Cerrará la pretemporada enfrentando al próximo viernes a Independiente del Valle en Puerto Rico.

Barcelona llevaba el peso del encuentro en el comienzo y superaba en intensidad al Inter. Messi entraba poco en juego, incómodo por la presión rival y por la falta de opciones de pase. No le llegaba la pelota al 10. Sin embargo, como sucedió en repetidas ocasiones, no necesitó tocarla muchas veces para ser decisivo en el encuentro.

Así fue que a los 30 minutos de juego, con el partido 0-0 y el dominio del conjunto local, recibió la pelota en la mitad de la cancha, encaró por el centro, ingresó en velocidad al área y luego de gambetear a dos defensores definió cruzado. Golazo para el delirio de todos los hinchas, incluso de algunos fanáticos ecuatorianos que en la previa del encuentro ya habían mostrado devoción por el campeón del mundo.

No brilló Inter Miami. De hecho, pocas veces lo hace. Pero con Messi en la mejor versión posible para sus 38 años, que ayudó a disimular falencias propias y a controlar las buenas intenciones de su rival, sacó adelante el encuentro. Asistió a Germán Berterame, reciente refuerzo, para el 2-1 parcial. Fue el primer partido como titular para el ex San Lorenzo, quien ocupó el lugar de Luis Suárez -suplente- y en la definición se vio favorecido por al desvío en un defensor. Joao Rojas, de cabeza, había puesto el 1-1. Y lo empató en el final el ex River Tomás Martínez.

Messi fue reemplazado en el segundo tiempo y minutos más tarde también salió Rodrigo De Paul. Su tarea ya estaba cumplida.

Clarín