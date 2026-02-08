¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Alal JP Valdés Carnaval 2026
Alal JP Valdés Carnaval 2026
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Atención usuarios

Corrientes: Dpec ejecuta obras para optimizar la red eléctrica en El Perichón

Los trabajos incluyen recambio de conductores, poda y mantenimiento para prevenir cortes.

Por El Litoral

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 11:47

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informa que continúan los trabajos de mantenimiento y renovación de la infraestructura eléctrica en el barrio El Perichón.

Estas tareas tienen el objetivo de mejorar y optimizar la calidad del servicio en la zona.

Por tanto se hará el reemplazo de conductores de Media Tensión, el cambio de aisladores, la verticalización de postes y la poda de árboles sobre la traza de las Líneas de Media y Baja Tensión. Estas acciones resultan fundamentales para mejorar los niveles de tensión y prevenir interrupciones del servicio durante tormentas, ocasionadas por la caída de ramas sobre el tendido eléctrico y otros daños en la red.

Los trabajos sobre las Líneas de Media Tensión presentan un avance aproximado del 60%. En una segunda etapa, se intensificarán las tareas de mantenimiento y poda, así como el reemplazo de cables por nuevos preensamblados en Líneas de Baja Tensión. Así se brindará un servicio más confiable y reducir significativamente las salidas de servicio ante tormentas u otros eventos climáticos extremos.

Ante la duda de algunos vecinos, se aclara que la alimentación de la zona del Corsódromo no tiene ninguna injerencia con la del barrio El Perichón.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD