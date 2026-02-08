Corrientes: Dpec ejecuta obras para optimizar la red eléctrica en El Perichón

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informa que continúan los trabajos de mantenimiento y renovación de la infraestructura eléctrica en el barrio El Perichón.

Estas tareas tienen el objetivo de mejorar y optimizar la calidad del servicio en la zona.

Por tanto se hará el reemplazo de conductores de Media Tensión, el cambio de aisladores, la verticalización de postes y la poda de árboles sobre la traza de las Líneas de Media y Baja Tensión. Estas acciones resultan fundamentales para mejorar los niveles de tensión y prevenir interrupciones del servicio durante tormentas, ocasionadas por la caída de ramas sobre el tendido eléctrico y otros daños en la red.

Los trabajos sobre las Líneas de Media Tensión presentan un avance aproximado del 60%. En una segunda etapa, se intensificarán las tareas de mantenimiento y poda, así como el reemplazo de cables por nuevos preensamblados en Líneas de Baja Tensión. Así se brindará un servicio más confiable y reducir significativamente las salidas de servicio ante tormentas u otros eventos climáticos extremos.

Ante la duda de algunos vecinos, se aclara que la alimentación de la zona del Corsódromo no tiene ninguna injerencia con la del barrio El Perichón.