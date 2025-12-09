Eduardo Tassano fue electo como presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes

El ahora ex intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, fue electo por unanimidad como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia tras el acto de jura de nuevas autoridades durante este martes.

Se trata de la incorporación de diputados electos el pasado 31 de agosto para el período 2025-2029, durante la Sesión Preparatoria.

Durante la jornada se propuso la candidatura de Tassano como presidente de la Cámara para reemplazar a Pedro Cassani. La votación fue unánime y a favor de la moción. De esta manera, Tassano cierra el capítulo como intendente de la ciudad Capital.

Por otro lado, se anunció a Eduardo Hardoy como vicepresidente 1° y César Lezcano como vicepresidente 2°.

