Calma en Corrientes: la lluvia sofocó todos los incendios

El informe oficial del Gobierno de Corrientes sobre la situación ígnea en la provincia da cuenta este jueves que en la jornada no se registran focos activos en Corrientes, ya que todos fueron extinguidos. La lluvia ayudó a aplacar la situación, ya que en algunos lugares cayeron hasta 50 mm de agua.

Los últimos focos extinguidos tuvieron lugar en 10 localidades: Tres de Abril, Alvear, Santo Tomé, Mariano I. Loza, Riachuelo, San Luis del Palmar, Curuzú Cuatiá (zona Vaca Cuá), Mburucuyá, Perugorría e Isla Apipé.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias hasta el próximo miércoles, pero con temperaturas máximas de hasta 39 grados. Para este viernes, se prevén precipitaciones durante la madrugada y durante el día una temperatura mínima de 23 y máxima de 36.

Algo similar sucederá el sábado, pero el domingo la máxima será de 39 grados.