El PJ de Corrientes llegó a la unidad y definió su candidato a gobernador

El Partido Justicialista (PJ) de Corrientes definió una lista de unidad y tiene definidos sus candidatos a gobernador de la provincia e intendente de la ciudad de la Capital.

Desde el mismo justicialismo confirmaron a El Litoral que se llegó a un acuerdo, en el que Ana Almirón será la presidenta del partido a nivel provincial.

Además, indicaron que Martín Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, se presentará como candidato a gobernador.

En la ciudad de Corrientes, habrá competencia. La lista “Peronismo Correntino Para la Victoria” presentó como candidato a intendente a José “Pitín” Aragón y la candidata a presidenta del Consejo de Capital, Marlen Gauna; como primer concejal a Edgar Alcaraz y segunda Liliana Dalpozolo. Además se presentó la lista “Unidad Peronista” quien lleva como candidato intendente a Daniel Flores, y a presidente de Consejo de la Capital a Félix Pacayut, como primer concejal a Julio Ledesma y segunda concejala Belén Acosta.

Además, se pudo conocer que Miguel Arias competirá para asumir la intendencia de Paso de los Libres.

A su vez, Almirón encabezará la lista de diputados en las boletas de votación.

Por último, el actual intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad, estará primero en la lista de senadores.

Desde este 15 de febrero estarán exhibidas las listas presentadas y se habilitará el período de impugnaciones de las mismas, el cual finalizará el lunes 17. Mientras que el 21 de febrero se realizará la presentación de modelos de boletas con detalle de candidatos y candidatas y categorías para cargos partidarios y categorías de cargos electivos.

“Han llegado listas que están siendo procesadas, todo está en orden y de acuerdo a lo previsto” dijo la presidenta de la Junta Electoral Marcela Villegas, ratificando que “el 9 de marzo va a haber elecciones”.

Villegas además indicó que “fue un proceso tranquilo y calmo, hemos brindado capacitaciones para que los compañeros comprendan cómo llenar las planillas, la cuestión de los avales, no hay nada diferente a todo lo realizado en los procesos internos”.

Finalmente informó que “se va a dar un plazo de subsanación de errores, si a alguna lista tiene faltantes de firma o algún error material, en principio tendrán entre 24 y 48 horas” dijo la presidenta de la Junta Electoral del PJ Corrientes.