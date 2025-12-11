Procedimientos preventivos en Corrientes: la Policía demoró a cuatro personas

La Policía de Corrientes realizó este jueves una serie de procedimientos preventivos en distintos puntos de la ciudad capital. Se detuvo a cuatro personas.

Según información policial, el primer hecho ocurrió alrededor de la 1.30 en el cruce de la avenida IV Centenario y la calle Magallanes, donde los policías identificaron a un joven de 21 años que observaba vehículos estacionados sin poder explicar su accionar.

Cerca de las 4.30, en inmediaciones de Cosquín y El Maestro, se detectó a dos hombres que caminaban por la zona y miraban hacia el interior de un automóvil. Al ser consultados, tampoco pudieron justificar su presencia, por lo que fueron demorados.

Más tarde, alrededor de las 8, otro procedimiento tuvo lugar en las calles Quijano y Crespo. Ahí fue interceptado un joven de 24 años, quien habría generado disturbios y molestado a vecinos de la zona.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde continúan las actuaciones correspondientes.