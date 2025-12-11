Eduardo Tassano y su deseo para la nueva gobernación: "diálogos y consensos"

Tras la jura del gobernador Juan Pablo Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes y exintendente, Eduardo Tassano, afirmó su confianza en que la coordinación entre los poderes del Estado contribuirá al crecimiento sostenido de la provincia y de sus habitantes.

Diálogos y consensos

“Le deseo una gestión fecunda, de diálogos y consensos, fortaleciendo la democracia y sus instituciones”, señaló Tassano. Además, aseguró que la Cámara de Diputados asumirá la responsabilidad de acompañar y apoyar las iniciativas que beneficien a los correntinos.

El titular de la cámara baja sostuvo que “el gran desafío que nos espera a todos es trabajar con responsabilidad y espíritu colaborativo”.

Tassano también manifestó sus buenos deseos para los funcionarios del nuevo Poder Ejecutivo provincial, ya que destacó la formación de un equipo que, según él, integrará una gestión eficaz.