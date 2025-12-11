¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés gabinete de ministros Cámara de Diputados de Corrientes
Juan Pablo Valdés gabinete de ministros Cámara de Diputados de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CÁMARA DE DIPUTADOS

Eduardo Tassano y su deseo para la nueva gobernación: "diálogos y consensos"

El exintendente confía en la coordinación entre los poderes del Estado tras la asunción de Juan Pablo Valdés.

 

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 12:39

Tras la jura del gobernador Juan Pablo Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes y exintendente, Eduardo Tassano, afirmó su confianza en que la coordinación entre los poderes del Estado contribuirá al crecimiento sostenido de la provincia y de sus habitantes.

Diálogos y consensos

“Le deseo una gestión fecunda, de diálogos y consensos, fortaleciendo la democracia y sus instituciones”, señaló Tassano. Además, aseguró que la Cámara de Diputados asumirá la responsabilidad de acompañar y apoyar las iniciativas que beneficien a los correntinos.

El titular de la cámara baja sostuvo que “el gran desafío que nos espera a todos es trabajar con responsabilidad y espíritu colaborativo”.

Tassano también manifestó sus buenos deseos para los funcionarios del nuevo Poder Ejecutivo provincial, ya que destacó la formación de un equipo que, según él, integrará una gestión eficaz.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD