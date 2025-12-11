¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés gabinete de ministros Cámara de Diputados de Corrientes
Itatí

Corrientes: tras una investigación se demoró a un hombre con pedido de captura

Por El Litoral

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 13:02

La Policía de Corrientes informó que detuvo este jueves a una persona con pedido de captura en la localidad de Itatí.

La detención se realizó en el marco de una investigación conjunta entre personal de la Comisaría de Itatí y el Área de Investigaciones Criminales, que concluyó con un exitoso rastrillaje para aprehender a una persona con pedido de captura.

El demorado es un hombre de 23 años, quien era buscado por la infracción a la Ley N°25.087, de integridad sexual.

El joven fue trasladado a la dependencia mencionada, donde se realizaron las diligencias del caso.

