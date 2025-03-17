Una acción judicial puso en Buenos Aires un expediente sobre el PJ Corrientes

El juez federal con competencia electoral subrogante de Corrientes, Gustavo Fresneda, elevó en las últimas horas a su par de la Ciudad de Buenos Aires María Romilda Servini de Cubría una actuación tendiente a verificar si el proceso de normalización interna del Partido Justicialista en la provincia concluyó dentro de los parámetros legales. La medida no tiene efecto suspensivo, informaron fuentes del caso.

De acuerdo con una medida dispuesta este lunes, Fresneda remitió a la Secretraría Electoral del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Capital Federal, a cargo de Servini de Cubría, un pedido tramitado por un afiliado justicialista en el que intenta poner en entredicho la proclamación de autoridades del peronismo correntino.

La medida de Fresneda no tiene efecto suspensivo, indicaron fuentes del caso, con lo cual los apoderados partidarios trabajan sobre líneas basadas en la plena vigencia de los mandatos determinados en el proceso de normalización llevado adelante por Teresa García y Máximo Rodríguez.

Dicho proceso concluyó con la proclamación posterior a las elecciones del 9 de marzo último, cuando hubo listas únicas a nivel provincial y compulsas electorales en 16 distritos del interior.