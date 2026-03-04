Hallaron en Corrientes una orquídea que no se registraba en Argentina desde 1908

Un equipo de la Universidad Nacional del Nordeste y del Conicet identificó en Corrientes la orquídea Pteroglossa macrantha, cuyo único registro en Argentina databa de 1908. El hallazgo corresponde a ejemplares encontrados en cercanías de Empedrado, sobre albardones ribereños del río Paraná.

La especie había sido inicialmente clasificada como Pteroglossa luteola y depositada en el Herbario Ctes, dependiente de Unne-Conicet. Sin embargo, tras una revisión taxonómica exhaustiva y comparación con material tipo, se determinó que se trataba de Pteroglossa macrantha.

El estudio fue presentado por investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne. Además de confirmar la identidad de la especie, analizaron su distribución y estado de conservación.

Según detallaron, este nuevo registro amplía la distribución conocida del género en el país. También representa la localidad más austral conocida para la especie, lo que refuerza la relevancia florística de Corrientes.

El único antecedente nacional correspondía a un registro realizado en 1908 en Misiones. Desde entonces, no se habían vuelto a documentar ejemplares en ambientes naturales argentinos.

Los investigadores señalaron que las poblaciones halladas en Empedrado podrían ser las únicas vivas en el país. Por ello, avanzaron en el ajuste de un protocolo de cultivo in vitro para contribuir a su preservación.

Características

Pteroglossa macrantha es una orquídea terrestre que puede alcanzar hasta 45 centímetros de altura. Presenta raíces carnosas y una roseta basal de hojas lanceoladas, con flores verdoso-blanquecinas y venas amarillas.

Explicaron que las orquídeas terrestres resultan difíciles de detectar en pastizales y producen semillas durante un período muy breve del año. Estas características incrementan su vulnerabilidad frente al avance antrópico sobre los ambientes naturales.

El equipo remarcó la importancia de profundizar el conocimiento sobre la flora regional. Consideran que esa información es clave para diseñar estrategias integradas de conservación de la biodiversidad en Corrientes.