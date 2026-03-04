Plus Unificado: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

El Gobierno provincial informó el cronograma de pago del Plus Unificado correspondiente a marzo para trabajadores estatales activos y jubilados de Corrientes. El esquema se organiza por terminación de DNI y comenzará el jueves 5 para finalizar el miércoles 11.

En el caso de los documentos terminados en 4 y 5, el monto estará disponible en cajeros automáticos desde el sábado 7.

El cronograma