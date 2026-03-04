¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Oficial

Plus Unificado: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

El esquema se organiza por terminación de DNI. Comenzará el jueves 5 para finalizar el miércoles 11.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 08:31

El Gobierno provincial informó el cronograma de pago del Plus Unificado correspondiente a marzo para trabajadores estatales activos y jubilados de Corrientes. El esquema se organiza por terminación de DNI y comenzará el jueves 5 para finalizar el miércoles 11.

En el caso de los documentos terminados en 4 y 5, el monto estará disponible en cajeros automáticos desde el sábado 7.

El cronograma

  • Jueves 5: DNI terminados en 0 y 1.

  • Viernes 6: DNI terminados en 2 y 3.

  • Lunes 9: DNI terminados en 4 y 5.

  • Martes 10: DNI terminados en 6 y 7.

  • Miércoles 11: DNI terminados en 8 y 9.

 

