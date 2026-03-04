Expectativa en Corrientes por la reunión entre gremios docentes y el Gobierno provincial

La reunión entre gremios docentes y el Gobierno provincial genera expectativa en Corrientes, en medio de la discusión por aumentos salariales. El encuentro está previsto para este miércoles 4 de marzo a las 11 en la sede del Ministerio de Hacienda.

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó que entre jueves y viernes se darían a conocer los incrementos para trabajadores estatales. No obstante, aclaró que el anuncio formal dependerá de lo que ocurra en la mesa paritaria con el sector docente.

“Primero que se destrabe esta cuestión y después hacemos el anuncio formal”, expresó el mandatario. La definición llegará antes de su viaje a Estados Unidos, previsto para el domingo 8, donde participará del Argentina Week junto a otros gobernadores.

La negociación atraviesa su tercera instancia formal. Tras una primera reunión de diagnóstico y una segunda con propuesta oficial, este miércoles se espera la respuesta gremial.

Declaraciones en El Litoral

En una charla con Hoja de Ruta, por El Litoral Streaming, Valdés se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sostuvo que el entendimiento “va a llegar” y remarcó la importancia del diálogo.

El mandatario señaló que el contexto económico impone límites a las pretensiones salariales. “Los aumentos tienen que ser más racionales”, afirmó durante la entrevista.

Además, advirtió que la provincia atraviesa un escenario de “estrés financiero”. Según explicó, la coparticipación acumula ocho meses consecutivos de caída, lo que condiciona las decisiones presupuestarias.