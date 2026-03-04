El Gobierno anunciará este jueves un nuevo aumento salarial para estatales y jubilados correntinos

En una jornada marcada por la agenda institucional, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, adelantó que este jueves la Provincia dará a conocer un nuevo aumento salarial destinado a los agentes de la administración pública.

El anuncio, que genera gran expectativa en el sector estatal, abarcará tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados.

El mandatario provincial realizó el adelanto durante el acto de inauguración de la Escuela Hogar "Presidente Juan Domingo Perón". Allí, Valdés ratificó la decisión de volcar recursos del tesoro provincial para sostener los haberes frente a la situación económica actual, confirmando que la medida alcanzará a la totalidad de los escalafones.

Conferencia de prensa confirmada

Si bien el gobernador no precisó los porcentajes ni los montos fijos que integrarán la recomposición, confirmó que los detalles técnicos serán brindados por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, a través de una conferencia de prensa.

Juan Pablo Valdés remarcó el esfuerzo financiero que realiza la Provincia para cumplir con las actualizaciones periódicas y anticipó que no será el único en el año. Se espera que el anuncio se realice durante la mañana del jueves, una vez que el Ministerio de Hacienda termine de ajustar las planillas.

Contexto de negociación docente

La noticia del aumento llega en un momento estratégico, justo cuando el Gobierno provincial mantiene abiertas las mesas de diálogo con los gremios docentes. Tras el inicio del ciclo lectivo, la gestión de Juan Pablo Valdés busca dar una señal de previsibilidad a los trabajadores de la educación y al resto de las áreas del Estado.

Este ajuste se inscribe en la política de revisiones periódicas que viene llevando adelante el Ejecutivo para evitar que el salario real quede relegado ante los incrementos de la canasta básica. El anuncio del ministro Rivas Piasentini será clave para definir el impacto real en el bolsillo de los correntinos para el mes en curso.