La escuela con sala de simulación 3D y laboratorios donde Valdés abrió las clases

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este miércoles junto a la ministra de Educación, Práxedes López, el inicio del ciclo lectivo 2025 en la Escuela Técnica "Construcciones Portuarias y Vías Navegables" de la ciudad Capital.

Con la presencia de una multitud de alumnos, el gobernador indicó que: "las escuelas técnicas, posibilitan a los alumnos aprender un oficio y ser incorporados rápidamente en el mercado laboral. Las escuelas técnicas son importantes por eso, y estamos formando a nuestros alumnos para que estén preparados para el futuro laboral".

Además, mencionó que es importante llevar a cabo la modernización en todos los establecimientos educativos. "Las computadoras y la tecnología digital, nos llevan hacia el progreso".

Respecto a la construcción del edilicio, señaló: "Somos consciente del esfuerzo extraordinario que realizamos en cada institución. Esta escuela, por ejemplo es un hito histórico, porque arrancó con inconvenientes, tuvimos muchos sobresaltos. No podíamos alzar la construcción, porque la municipalidad de Corrientes no permitía la construcción en este lugar. Sin embargo, después de muchas inversiones y esfuerzo, decidimos realizar la escuela portuaria".

Cabe señalar que la obra contempló la construcción de 13 aulas, sanitarios, cocina y comedor, biblioteca y tres aulas taller de dibujo y CAD. Además, incluye una sala de simulación 3D, laboratorios de electricidad, química y física, así como talleres de construcciones portuarias, mecánica, carpintería, herrería y soldadura, ajuste e informática, entre otros espacios destinados a la formación técnica.

El mandatario también precisó en su mensaje que: "Estamos haciendo la apuesta que cada ciudad de la provincia de Corrientes pueda tener su escuela técnica. Nos faltan pocas. Es cierto que hemos hecho en mi gestión más de 170 establecimientos educativos nuevos. Hemos proyectado muchos otros que no pudimos porque lo hacíamos con Nación y tuvimos que absorber 50 millones de dólares en este ciclo lectivo".

Y en ese sentido, agregó: "No nos equivocamos. Queríamos ampliar el puerto de Corrientes y lo logramos. Hoy ya es una realidad". Asimismo, recordó la última reconstrucción del puerto y manifestó que próximamente van a empezar con el puerto de Goya- Lavalle, en el interior de la provincia.

También, mencionó la importancia de llevar la identidad correntina a todos lados. "Tenemos que desarrollar tecnología digital con nuestra lengua. Cada correntino que estudia en cada escuela, tiene que saber quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir" apuntó. "Vamos a darle a cada alumno la escuela que se merece. Pública, gratuita y al alcance de todos" , concluyó.

Al finalizar el acto, se entregó más de 582 netbooks a los alumnos. Además, agregó que: "vamos a estar entregando a segundo año. No todavía a segundo, pero aseguramos un buen inicio escolar en esta escuela maravillosa, como se merece la educación pública".

Los alumnos de la escuela anfitriona recibieron 164 notebooks. También se les hizo entrega a la Escuela Normal “José Manuel Estrada” (195 dispositivos), Técnica “Carmen M. de Llano” (110), Instituto de Música “Carmelo H. de Biasi” (57) y la Técnica “Brigadier Gral. Pedro Ferré” (56), para totalizar 582 computadoras. Los dispositivos se nutren con las plataformas educativas de Corrientes Play y Educa Play.

Cabe resaltar que las clases estaban previstas que arranquen 24 de febrero. Sin embargo, la ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López afirmó que iban arrancar el miércoles 5 de marzo, después del feriado de carnaval.

Obras portuarias

En otro tramo de su discurso, Valdés señaló que está obra se encuentra en sintonía con las realizadas en el puerto de la ciudad. “Hoy lo podemos ver operativo, con 500 contenedores en la carga y descarga, ahora más modernas y rápidas”, ejemplificó, mencionando que también se trabaja en el puerto de Ituzaingó y, en el futuro, en el de Goya-Lavalle.