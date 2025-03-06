El Gobierno provincial anuncia una baja en las boletas de luz para 80.000 correntinos

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, anunció este jueves que el Gobierno provincial otorgará un subsidio para las tarifas de energía que beneficiarán a 80.000 correntinos. Será por cuatro meses. "Lo sentirán en la boleta de la Dpec. El Gobierno repondrá el subsidio nacional que 80.000 correntinos perdieron por no inscribirse al sistema de subsidios instrumentados por Nación", dijo el funcionario.

"Lo que buscamos es que los 80.000 correntinos que perdieron el subsidio nacional por no inscribirse, completen el trámite y accedan al beneficio. Trabajamos con el padrón que tiene la Provincia, todos aquellos que tenían subsidios nacionales se los volveá a reincorporar al subsidio, pero se hará cargo el Gobierno provincial y lo sentirán en la rebaja de las facturas de energía", dijo Vignolo a Radio Dos.

Fue el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que anunció la reincorporación de 82.000 usuarios al subsidio energético. Osvaldo Acevedo, subgerente comercial de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), brindó detalles del beneficio

Uno de los puntos clave es que los 82.216 usuarios beneficiados no deberán realizar ningún trámite para volver a contar con el subsidio, ya que la reincorporación al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) será automática.

“Muchas de las personas que habían sido dadas de baja fueron consideradas de altos ingresos, pero hoy volverán a recibir la bonificación impulsada por la Dpec y el Gobierno provincial”, detalló Acevedo a rado Sudamericana.

Según explicó el funcionario, el beneficio tendrá una duración inicial de cuatro meses, con facturación vigente desde marzo hasta junio. Durante este período, aquellas personas que aún no se inscribieron en el RASE podrán hacerlo para mantener el subsidio.

Actualmente, en la provincia de Corrientes hay 110.000 usuarios que cuentan con subsidios y 82.000 que permanecían fuera del régimen. Los beneficiados representan aproximadamente el 30% del padrón de usuarios en la provincia.

Acevedo explicó que esta medida surge como una respuesta del gobierno provincial ante la eliminación de subsidios dispuesta por el Gobierno Nacional. “Lo que busca en cierta manera es dar algún alivio al bolsillo de los usuarios, principalmente aquellos que fueron afectados por la quita de subsidios”, afirmó.

Detalló que la adquisición o eliminación de los subsidios depende del Gobierno Nacional, mientras que la provincia acata las decisiones enviadas desde Nación. “Esta medida busca dar una solución para favorecer la economía de los hogares más pequeños”, agregó.

Por otro lado, Acevedo también se refirió a las recientes bajas de tensión registradas en Corrientes. Explicó que esta problemática se debe, en gran medida, a la falta de inversión en el sistema eléctrico a nivel nacional.

“Estamos conectados en una red interprovincial, y cualquier colapso en otra provincia repercute en Corrientes. Además, el consumo es elevadísimo: ayer tuvimos un nuevo récord de consumo en la provincia”, concluyó.