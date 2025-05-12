Militante desde los 15 años, abogada y escribana: el perfil de la nueva ministra de Ciencia y Tecnología de Corrientes

Natalia Romero asumió este lunes como la nueva ministra de Ciencia y Tecnología de Corrientes, en un acto desarrollado en Casa de Gobierno y encabezado por Gustavo Valdés.

La flamante funcionaria tiene 48 años, es afiliada al Partido Liberal (PL), partido en el que milita desde los 15 años, y será la cuarta mujer en sumarse al gabinete provincial, junto Alejandra Eliciri (Turismo), Mariel Gabur (Industria) y Práxedes López (Educación).

Romero señaló que cumplió "todos los roles habituales que un militante puede tener".

"Fui convencional, fui candidata concejal, fui precandidata diputada en su momento, siempre siempre dentro de las filas de mi partido", detalló en diálogo con FM Net.

Además, sostuvo que integró la boleta como candidata a viceintendenta por Santo Tomé, ciudad en la que reside hace 16 años y en la que es presidenta del comité local del PL.

En cuanto a su perfil profesional, la flamante ministra dijo que es "abogada, escribana, tengo una especialización en administración pública".

"Incursioné mucho en el ámbito de la función privada hasta el año 2004, siempre trabajé en la actividad privada, nunca en un cargo público y después entré a trabajar en la administración pública, que es en en donde me desempeño actualmente", añadió.

En ese sentido, precisó que hasta el llamado de Valdés para ser parte del gabinete ella era "responsable de la delegación Santo Tomé del Ministerio de Producción".

JURAMENTO

El gobernador Gustavo Valdés tomó juramento a la escribana Natalia Romero, quien de esta manera asumió el cargo de ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia.

Fue en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, ante la presencia de ministros, secretarios y demás autoridades. El mandatario destacó la incorporación de una nueva mujer al Gabinete y que el desafío está en “alcanzar niveles de calidad diferentes hacia la modernización del Estado”.

Valdés hizo hincapié en que sumar una nueva mujer al Gabinete “es algo histórico para la Provincia”, teniendo en cuenta que con la asunción de Romero ya son cuatro en funciones, con Alejandra Eliciri en Turismo, Mariel Gabur en Industria y Práxedes López en Educación.

“Son mujeres con una enorme capacidad de trabajo y de gestión y una mirada importante”, manifestó el gobernador, destacando que “sumamos otra mujer de dilatada trayectoria en política que va a conducir los destinos de un ministerio complejo, que tiene que ver con la tecnología y el desarrollo”. Entre sus tareas está la coordinar el trabajo con la empresa del Estado correntino TelCo, “como algo que es clave”, aseveró el mandatario.

Para Valdés, todo forma parte de una “mirada innovadora, incorporando nuevos desafíos en tecnología para alcanzar niveles de calidad diferentes hacia la modernización del Estado”.