eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
Seguridad

Valdés: “Cuando la gente llama a la Policía, la respuesta tiene que ser inmediata"

El gobernador de Corrientes entregó este lunes nuevos patrullajes a la Policía de Corrientes. 

Por El Litoral

Domingo, 01 de junio de 2025 a las 20:46
Fotografía: Cacho Monzón

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes por la mañana un acto en la Costanera Sur de la capital provincial, donde entregó 50 nuevos vehículos híbridas a la Policía de Corrientes. 

“Estamos invirtiendo 2.500 millones de pesos para mejorar la capacidad operativa de la Policía. Estas camionetas están equipadas con tecnología de última generación y son las primeras de su tipo en Corrientes: funcionan como un vehículo común pero también como una camioneta”, destacó Valdés durante la entrega.

El gobernador resaltó la importancia de contar con una policía equipada y preparada para actuar con inmediatez: “Cuando la gente llama a la Policía, la respuesta tiene que ser inmediata. Por eso, en este último tiempo hemos equipado mucho a nuestra fuerza: ya sumamos 500 vehículos para reforzar su labor diaria”.

Fotografía: Cacho Monzón

Asimismo, Valdés anticipó que próximamente se incorporarán motocicletas de última generación, para ampliar aún más la cobertura policial. En ese sentido, el mandatario instó a los efectivos a utilizar los patrulleros “con corrección” y a mantenerse “abocados al servicio”.

“Seguimos agrandando a nuestra Policía de Corrientes. Pero no tenemos que bajar los brazos en cuanto a las necesidades de nuestra gente”, concluyó Valdés.

Fotografía: Cacho Monzón

