Valdés: “Cuando la gente llama a la Policía, la respuesta tiene que ser inmediata"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes por la mañana un acto en la Costanera Sur de la capital provincial, donde entregó 50 nuevos vehículos híbridas a la Policía de Corrientes.

“Estamos invirtiendo 2.500 millones de pesos para mejorar la capacidad operativa de la Policía. Estas camionetas están equipadas con tecnología de última generación y son las primeras de su tipo en Corrientes: funcionan como un vehículo común pero también como una camioneta”, destacó Valdés durante la entrega.

El gobernador resaltó la importancia de contar con una policía equipada y preparada para actuar con inmediatez: “Cuando la gente llama a la Policía, la respuesta tiene que ser inmediata. Por eso, en este último tiempo hemos equipado mucho a nuestra fuerza: ya sumamos 500 vehículos para reforzar su labor diaria”.

Fotografía: Cacho Monzón

Asimismo, Valdés anticipó que próximamente se incorporarán motocicletas de última generación, para ampliar aún más la cobertura policial. En ese sentido, el mandatario instó a los efectivos a utilizar los patrulleros “con corrección” y a mantenerse “abocados al servicio”.

“Seguimos agrandando a nuestra Policía de Corrientes. Pero no tenemos que bajar los brazos en cuanto a las necesidades de nuestra gente”, concluyó Valdés.