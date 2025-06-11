¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incluir futuro

Valdés entregará notebooks a colegios de Corrientes

El acto será este jueves en la ciudad de Corrientes. 

Por El Litoral

Miércoles, 11 de junio de 2025 a las 19:34

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezará una nueva entrega de notebooks en el marco del programa "Incluir Futuro".

El acto se llevará a cabo este jueves a las 9, en el Centro de Educación Física N°1, ubicado en Av. Patagonia 1801, de la ciudad de Corrientes.

La iniciativa forma parte de una política educativa impulsada por el Gobierno provincial que busca reducir la brecha digital y garantizar el acceso a la tecnología a estudiantes del nivel secundario.

Vale recordar que, el viernes pasado el mandatario correntino entregó 886 computadoras portátiles que fueron distribuidas a estudiantes de primer y segundo año de tres instituciones educativas: el colegio “Arturo Illia”, que recibió 500 notebooks; el colegio “Agop Seferián”, con 154 dispositivos; y el colegio “Raúl Alfonsín”, cuyos alumnos recibieron 232 equipos.

Con esta política, la provincia continúa avanzando en el fortalecimiento de la educación pública mediante el acceso igualitario a herramientas tecnológicas, fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales.

 

