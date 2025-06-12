Elisa Carrió defendió el fallo de la Corte y expresó su "compasión" por Cristina Kirchner

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, se refirió a la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad y, si bien celebró el fallo de la Corte Suprema y remarcó que “la prueba es contundente”, mostró su “compasión” por la expresidenta y su familia. “Siempre tuve la certeza de que iba a haber justicia”, sostuvo.

En un reportaje con Joaquín Morales Solá en LN+, la dirigente remarcó que fue una de las primeras denunciantes de las posibles vías de corrupción en la construcción de obra pública en 2008. “Cumplimos con nuestro deber porque el deber de un legislador es controlar”, dijo. También señaló que la denuncia presentada por su fuerza por asociación ilícita incluye otras causas, como la llamada “ruta del dinero K”.

La líder de la Coalición Cívica calificó a la Corte como “un tribunal independiente” y destacó su rápida expedición de la confirmación de la condena contra la expresidenta. Sin embargo, declaró: “En un país normal, ya tendría que haber prisión preventiva hace mucho. Si los juzgados por corrupción no tienen prisión preventiva con doble conforme, no creo en absolutamente nada”.

Elisa Carrió sobre Cristina Kirchner: "No hubiera querido que termine así"

Al mismo tiempo, Carrió afirmó que “la verdad, la Justicia y la condena” no impiden que sienta “compasión” por Cristina y su familia. “Yo la he querido. No se si fui amiga, pero era con la única con la que hablaba. No hubiera querido que termine así. Pienso en su hija y su hijo”, dijo, y llamó a tener respeto y guardar silencio por “la gente que la quiere y siente que no es culpable”.

Sobre la reacción de la expresidenta tras el fallo de la Corte, Lilita Carrió aseguró que la vio “muy nerviosa”. “Déjenla, porque ella todavía no calló. Hay que darle tiempo porque fue muy sorpresivo. No voy a hacer leña del árbol caído”, agregó.

Carrió también cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei y otros funcionarios sobre la consolidación de la república a través de la justicia, y aseguró que “no hay república en la Argentina” porque el Gobierno está “ingresando en la oscuridad de la república”.

Elisa Carrió contra el modelo de “desaparición del Estado” de Milei

En cuanto al gobierno libertario, la dirigente se mostró crítica y declaró que Milei “siente placer interno por someter a los otros” y teme ser condenado por la estafa de la criptomoneda $Libra porque “si condenaron a Cristina, lo pueden condenar a él”. “Milei se ve en ese espejo y va a querer manejar la justicia. Él desprecia la ley”, indicó.

Por otra parte, Carrió se refirió al modelo de “desaparición del Estado” y mostró su discrepancia con la gestión económica del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili: “Es muy poco serio lo que están haciendo. Esto de acumular reservas largando bonos todos los meses ya lo escuché. Están en plan electoralista y la economía real de las pymes no es real”.

La dirigente de la Coalición Cívica también cuestionó la ideología del Gobierno sobre la libertad y afirmó que existen “precondiciones para ser libre”, como el derecho a la salud. “Hoy la gente se muere por falta de atención sanitaria. Se ha abandonado el sistema de salud porque está saturado, privado y público”, señaló.

En este sentido, Carrió hizo referencia a la situación del hospital Garrahan y denunció que los bajos salarios del personal médico provocan la expulsión “el mejor capital humano en materia de alta complejidad infantil de América del Sur” fuera del país.

Elisa Carrió y el entorno de MIlei: "Una secta tarotista"

Hacia el final del reportaje, Carrió se refirió al entorno de Milei como “una secta tarotista” y fue contra la hermana del mandatario, en referencia a una posible alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Yo no nací para tener de jefa a Karina Milei, antes de eso, me suicido en Mar Chiquita. Esto le pregunto a Macri: ¿con qué vamos a terminar? ¿Con una chica que hace tortas, que habla con los perros y que le tira el tarot a quien la va a visitar?”, concluyó.