Gustavo Valdés Vamos Corrientes colectivos Chaco-Corrientes
CORRIENTES

Anuncian el pago del plus unificado para estatales: cuándo inicia

Lo anunció a través de sus redes sociales. El pago se realizará desde el jueves 5 hasta el miércoles 11 para activos, jubilados y pensionados.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de junio de 2025 a las 08:25

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció  este miércoles el inicio del pago del Plus Unificado correspondiente al mes de junio. El cronograma comenzará este jueves 5 y se extenderá hasta el miércoles 11.

La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales oficiales. “Desde este jueves comenzamos a abonar el Plus Unificado de $55.000 para trabajadores provinciales activos y pasivos”, publicó Valdés en su cuenta de X (@gustavovaldesok).

Se trata de un adicional remunerativo mensual de $55 mil por agente, destinado a empleados activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial. .

El cronograma de pagos se organiza de la siguiente manera:

-Jueves 5 de junio: DNI terminados en 0 y 1

-Viernes 6 de junio: DNI terminados en 2 y 3

-Lunes 9 de junio: DNI terminados en 4 y 5 (disponibles por homebanking y cajeros desde el sábado 7)

-Martes 10 de junio: DNI terminados en 6 y 7

-Miércoles 11 de junio: DNI terminados en 8 y 9

El pago se acreditará a través del Banco de Corrientes S.A., tanto en cajeros automáticos y por home homebanking, según el tramo que corresponda a cada beneficiario.


 

