Caito Leconte: "Hay que derogar toda la legislación que beneficie a los políticos"

n Ricardo "Caito" Leconte sorprendió al ser el primer candidato a diputado provincial de la Libertad Avanza en Corrientes. De cuna liberal e hijo del último gobernador que dio el Partido Liberal (Ricardo Leconte), asume la responsabilidad de ser candidato con la obsesión de dar pelea en lo que él mismo considera una batalla cultural. Reclama austeridad a la política, transparencia y anuncia que emprenderá la faraónica tarea de devolverle la dignidad a una actividad cuyo índice de negatividad alcanza récord histórico.

Abogado de 54 años. Hincha de San Lorenzo. Tiene tres hijos: María Inés (Médica), Ricardo (Abogado) y Santiago (Estudiante de ingeniería en Sistemas). Está casado hace 31 años con Maria Lorena. Integra la fundación Club de la Libertad, un think tank para difundir las ideas de la libertad.

En esta entrevista anuncia sus expectativas de cara a lo que viene...

—Dicen que es el candidato de Milei, que ante la insistencia del Presidente fue que te pusieron primero en lugar. ¿Es cierto?

—No puedo afirmar eso. Lo que sí sé es que voy a pelear por las ideas del Presidente y voy a dar lo mejor de mí para que esas ideas se difundan y sean exitosas, para que se puedan seguir aplicando y traigan un verdadero beneficio a la gente. En definitiva soy candidato y es la gente la que me va a poner o me va a sacar. Seré legislador por la gente y no por otra cosa.

—¿Como viene la campaña?

—Bien. Vamos a continuar recorriendo, pero sobre todo quiero visitar a los productores, emprendedores, comerciantes, para saber cuáles son las cuestiones que ellos consideran necesarias sobre las que hay que legislar o qué hay que derogar. También hacer un control concreto, es decir, una auditoría completa de la cuestión administrativa, ver qué organismos no tienen razón de ser, ver que todos los empleados públicos cumplen con una tarea.Tengo como tarea el control de la transparencia, de la información pública, eso es lo que quiero concretar.

—¿Una problemática común que hayas encontrado en tus recorridas?

—Hay una cantidad de cuestiones que te plantea la gente, los productores en la zona rural plantean como un problema el tema del abigeato; los caminos, hay inconvenientes para sacar la producción. La cuestión de la energía, la infraestructura deteriorada. El estado de las rutas provinciales y nacionales.

La nación está concesionando los corredores viales de la ruta 12 y 14. No veo que la Provincia haga algo, tendríamos que analizar de qué manera vamos a mantener las rutas provinciales sin que sea un costo para el erario público.

—¿Fue un acierto que la Libertad Avanza no llegue a un acuerdo electoral con el oficialismo provincial?

—No participé de las reuniones previas. Yo no estaba en el espacio. Mi candidatura surgió después de los acuerdos, entonces no puedo saber qué se conversó y cuál era el detalle fino de la relación Nación-Provincia.

Lo que sí veo como bueno es la diversidad de propuestas, que hacen a la calidad institucional y democrática, porque los debates serán más amplios. Cada candidato podrá plantear sus ideas y pueden quedar bien claras ante la ciudadanía

—¿Qué es lo más urgente a reformar en Corrientes?

—Creo que hay que avanzar lo antes posible en una reforma electoral, no puede ser que a esta altura sigamos votando como hace 100 años. Abunda información sobre los sistemas electorales modernos.

Tenemos que poner coto a las reelecciones indefinidas. Hay que limitar eso. La figura del viceintendente, no tiene un rol específico y tenemos 73 viceintendentes, cuando otras provincias no tienen. Tenemos que ver la cantidad de municipios, analizar la calidad y cantidad de concejales que tenemos en la provincia.

Algunos dicen que tenemos que tener mayor cantidad para tener mejor representación y yo creo que tenemos que tener menor representación para tener mayor calidad institucional porque tenemos que hacer eficiente al Estado.

En Mendoza, que tiene un PBI tres veces más que Corrientes, tiene solo 18 municipios y nosotros siendo una de las provincias menos beneficiada tenemos 73 municipios, 73 viceintendentes, más de 420 concejales.

—¿Que significa, en Corrientes, desregular?

—Significa que el Estado no termine siendo un socio caro para el que quiera emprender, sino que facilita el acceso al emprendimiento, a su idea.

El vecino que tiene un quiosco, tiene que hacer habilitación comercial, pagar tasas, una infinidad de regulaciones y de cuestiones que a veces en vez de apoyar a ese emprendimiento terminan haciendo que esa persona desista. Entonces, uno lo que dice es que tenemos que facilitar. En la era de la digitalización, de la tecnología, las cosas se pueden hacer mucho más rápido si nos valemos de todas esas cuestiones. Pero sobre todo cambiar el paradigma, el que emprende es una persona de bien que quiere lo mejor para la sociedad. Entonces, por qué ponerle tantas trabas.

Tenemos tantas leyes que al final la gente no sabe qué es lo que tiene que cumplir. Y esto tiene que ser sencillo, o sea, para abrir un negocio tengo que hacer tal cosa, para hacer tal cosa tengo que cumplimentar tal otra y listo. Tiene que ser sencillo, tiene que ser ágil.

El Estado no tiene que ser un monstruo que me quiere aplastar, sino tiene que ser algo que me facilite las tareas. Ese cambio es fundamental.

Siempre hemos hablado de este esquema. De nuestras ideas liberales, entonces yo tengo una doble responsabilidad porque me van a estar mirando como legislador, pero también como liberal. Y entonces, como liberal yo planteo que tenemos que empezar a analizar toda la legislación que genere un beneficio para la política y tenemos que derogarla.

—¿Hay que unificar elecciones?

—A veces votamos tres veces en un mismo año y las propuestas no están claras, pero si las propuestas están claras, si los actores son comprometidos y la gente los conoce, no hay por qué distribuir el proceso electoral.

Tenemos que mejorar el sistema de elección, creo que hay medidas que alejan a la gente de la política y nosotros tenemos que trabajar para acercar la política a la gente. Ese es el desafío de los dirigentes. Creo que cuanto más votemos, mejor, pero unificado.

—¿Qué responsabilidad asume como político hoy?

—Toda la vida me sentí político sin haber tenido jamás un cargo público porque la política es preocuparse por la cosa de todos. Somos nosotros los que podemos generar la diferencia, cambiar las cosas y uno lo puede hacer para bien o para mal, uno intenta hacerlo para bien. Quiero que la gente no se refiera a un político con un insulto o con una connotación negativa, quiero que lo haga con orgullo, que puedan decir: "Ese es mi representante."

Tiene que ser un honor ser político. Estoy representando a la gente de mi tiempo. Esa también es una batalla cultural, pero tiene que ver con un estilo de vida. Hay que aprobar ficha limpia. Tenemos que cambiar el sistema electoral para que la gente pueda expresar realmente lo que quiere expresar con su voto. El votante tiene que poder votar al tercero de la lista sin tener que votar al primero. Por eso la Boleta Única tiene que avanzar.

—¿Hay una Argentina distinta hoy?

—Es un país diferente porque hay cuestiones que se están viendo como diferentes, hay incentivos diferentes. El que antes robaba sabía que la impunidad estaba de su lado. Ahora, como dice el Presidente, el que las hace las paga.

Los incentivos son diferentes: hace un tiempo veíamos de qué manera se subsidiaba el consumo, como se peleaba contra la inflación, de qué manera nos protegíamos contra la delincuencia y ahora sabemos que hay políticas ante la inseguridad, la inflación, contra la dádiva, contra los organismos o las instituciones que se valían de la necesidad de la gente.

Todo está cambiando y se ven en los índices, al bajar la inflación, bajó el el índice de pobreza en el país.

Se empieza a ser un país más razonable, aún hay que atacar infinidad de cuestiones, pero el norte del gobierno, por ejemplo, es bajar impuestos. Y nosotros si bajamos impuestos, generamos mayor posibilidad de acceso a las cosas para la gente.

El 47% del precio de los alimentos son impuestos. Si nosotros solucionamos, si bajamos los privilegios de la política, los gastos superfluos de la política, podemos bajar impuestos.

—¿Cómo idealiza a Corrientes en 10 años?

—No quiero ser demagógico, pero tengo una una pertenencia a Corrientes tan grande, creo que todos los correntinos tenemos eso. Es grande mi amor a Corrientes, a su cultura, a su paisaje, a su tierra, a su gente. Añoro que los mejores años de Corrientes no sean los que estamos viendo, sino los que están por venir. Y eso depende mucho de un liderazgo de la dirigencia, pero también de la gente, que tiene que darse cuenta de lo que quiere y el futuro que quiere. Somos todos responsables de que eso sea posible.

Deseo que con el esfuerzo, el ejemplo, la austeridad de la política y de poner la política a la altura de la gente, podamos lograr una provincia mejor. No podemos vivir tranquilos si en Corrientes el 50% de la gente vive bajo la línea de pobreza. Ese es un desafío y ningún correntino puede vivir tranquilo con esa realidad. Hay que terminar con los dirigentes ricos. Uno puede ser exitoso, pero que la política no sea la que genera riqueza para el dirigente. Tenemos que terminar con eso. La austeridad tiene que estar en la política. El manejo austero de la cosa pública. Esa tiene que ser la regla y los beneficios tienen que ser para para todos, no para un sector.

—El presidente tiene una manera muy peculiar de dirigirse cuando algo le molesta, pero a usted no se lo ha visto enojado...

—Soy una persona tranquila, pero trabajo esa tranquilidad. Creo que es ponerse en el lugar del otro. Mi padre siempre nos decía: "Sepan convivir." Era una de las frases.