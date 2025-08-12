Valdés: “Ituzaingó es una tierra próspera que forjamos con oportunidades”

Ituzaingó celebró este martes su 161° aniversario con un acto central y desfile cívico-militar encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Juan Pablo Valdés. En su discurso, el mandatario provincial definió a su ciudad natal como “una tierra próspera” que “fuimos forjando con la generación de trabajo y más oportunidades”, resaltando el impacto del Puerto y el Parque Industrial en la economía local.

El evento comenzó con el saludo de autoridades a la Formación Especial “12 de Agosto”, el Himno Nacional en español y guaraní, y una invocación religiosa. Luego, fuerzas de seguridad, escuelas, agrupaciones culturales y gauchescas desfilaron al ritmo de la Banda de la Policía de Corrientes.

En su repaso histórico, Valdés recordó la fundación de Ituzaingó en 1864, el crecimiento que trajo la represa de Yacyretá y la necesidad de recuperar la capacidad portuaria. “Tuvimos que construir un nuevo puerto y avanzar con el parque industrial, que hoy genera 500 puestos de trabajo”, detalló.

Asimismo, celebró el acuerdo que permitió recibir regalías de Yacyretá por segundo mes consecutivo y advirtió sobre la importancia de administrarlas bien: “Van a ser nuestro instrumento de futuro y de transformación”. También pidió avanzar con las obras de Aña Cuá para generar más energía y empleo, y reclamó previsibilidad nacional para ejecutar grandes proyectos.

En cuanto a infraestructura, destacó la inauguración del nuevo Hospital de Ituzaingó con terapia intensiva y banco de sangre, el mejoramiento de avenidas, iluminación y cordón cuneta. En educación, subrayó la construcción de una nueva escuela técnica y la necesidad de ampliar la oferta universitaria para que los jóvenes puedan formarse sin alejarse de sus familias.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Valdés resaltó que el aniversario es también un momento de reflexión y orgullo por una comunidad que “supo levantarse en momentos difíciles y mira el futuro con esperanza”. Celebró la puesta en marcha del puerto, la reactivación del parque industrial, la modernización urbana y las mejoras en la infraestructura eléctrica y de conectividad.

En materia turística y cultural, destacó la puesta en valor de playas y fiestas tradicionales, además de eventos que fortalecen la identidad local.“Lo mejor de Ituzaingó está por venir. Vamos a seguir trabajando unidos, con pasión y una visión clara”, concluyó.