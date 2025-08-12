Elecciones nacionales: así será el nuevo método de pago para presidentes y delegados

La Cámara Nacional Electoral anunció que, para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, las Autoridades de Mesa y los Delegados de la Justicia podrán decidir cómo recibir el pago por sus funciones durante la jornada electoral.

La medida permite optar por dos métodos de cobro:

Cobro digital , mediante la acreditación directa en cuentas bancarias o billeteras virtuales, utilizando CBU, CVU o Alias.

Cobro presencial, en cualquiera de las sucursales del Correo Argentino, donde podrán retirar el dinero en ventanilla.

Cabe destacar que, en el caso de los Delegados de la Justicia, la modalidad de pago podrá variar en función de las disposiciones de cada distrito electoral.

Esta iniciativa busca facilitar la elección del método más conveniente para cada colaborador, optimizando el sistema de pagos y promoviendo la modernización en el proceso electoral.