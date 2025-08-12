¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes paro universitario fiesta del chipá
COMISARIA DE ITATI

Recuperaron un televisor denunciado como sustraído en Corrientes

Se trata de un Smart Tv de 49 pulgadas hallado en las afueras de la localidad.
 

Por El Litoral

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 18:41

Mediante tareas de inteligencia desplegadas por efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, lograron recuperar un Smart Tv de 49 pulgadas denunciado como sustraído por un vecino de la localidad.


Fue en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, en el marco de un hecho delictivo, ocurrido en las últimas horas.


Toda la recolección de evidencias los condujo a un procedimiento concretado en un descampado ubicado en un camino por Ruta Provincial N° 21.

Finalmente, hallaron el televisor marca Philip, que era buscado, por lo cual se procedió al secuestro preventivo. 
 

