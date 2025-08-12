Recuperaron un televisor denunciado como sustraído en Corrientes

Mediante tareas de inteligencia desplegadas por efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, lograron recuperar un Smart Tv de 49 pulgadas denunciado como sustraído por un vecino de la localidad.

Fue en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, en el marco de un hecho delictivo, ocurrido en las últimas horas.



Toda la recolección de evidencias los condujo a un procedimiento concretado en un descampado ubicado en un camino por Ruta Provincial N° 21.

Finalmente, hallaron el televisor marca Philip, que era buscado, por lo cual se procedió al secuestro preventivo.

