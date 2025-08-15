La Libertad Avanza en Goya: Pedro Cassani promete reducir impuestos y burocracia

El candidato a intendente de la ciudad correntina de Goya por la alianza La Libertad Avanza, Pedro Cassani (h), encabezó el acto de inauguración de la nueva sede de su partido Encuentro Liberal (ELI), donde presentó formalmente sus propuestas de gobierno.

Señaló que los goyanos merecen una "ciudad distinta" donde puedan "vivir, trabajar y crecer en libertad".

En su discurso, Cassani prometió "transparencia y eficacia" en la gestión municipal. "A partir del 10 de diciembre se termina el municipio del y para los amigos", afirmó.

Y agregó: "Lo que vale 10 se pagará 10, así de simple". En ese sentido, prometió que su gestión buscará la reducción de impuestos y del "papelerío" extremo.

El candidato aseguró que sus propuestas surgen del diálogo con los vecinos, comerciantes y productores, quienes le manifestaron el deseo de "trabajar en paz, sin trabas, sin burocracia".

Crítica a la política tradicional

Cassani también se refirió al rol de la política, afirmando que es necesario "refundar nuestra ciudad desde los valores de la libertad".

Criticó la idea de un "estado extremadamente protector" que convierte a los ciudadanos en "rehenes de una ayuda", una situación que, según él, a muchos políticos no les conviene, ya que "no les conviene un vecino pensante".

Al finalizar el acto, el candidato concluyó que su objetivo es "devolver al ciudadano el poder que le sacaron".