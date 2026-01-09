Turistas quedaron varados por el temporal en uno de los accesos al Iberá

El fuerte temporal que volvió a golpear a la provincia de Corrientes generó serias complicaciones en la zona de los Esteros del Iberá. Uno de los siete accesos al parque quedó cerrado debido a la acumulación de agua, dejando a varios turistas varados durante gran parte del día. Defensa Civil confirmó a El Litoral que ya enviaron refuerzos para asistir a los afectados.

Rutas 114 y 40 bajo agua

La situación se registró en el cruce de las rutas provinciales 114 y 40, donde visitantes permanecieron desde la mañana hasta la tarde a la espera de que el nivel del agua descendiera y se pudiera restablecer la circulación. La preocupación creció con el correr de las horas ante la falta de provisiones.

“Si alguien entra a Pellegrini puede avisar si las personas que están varadas en el cruce de la 114 y 40 aún están allí. La mayoría ha salido a la mañana y no tienen agua ni comida. Hay una persona descompuesta”, señalaba uno de los mensajes que comenzó a circular, alertando sobre el delicado panorama.

Ante la situación, el director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, Bruno Lovinson, confirmó que se activó un operativo de ayuda. “Sí, fue un vehículo de bomberos de Mercedes a auxiliarlos. Nos avisaron hace una hora más o menos”, indicó en declaraciones a El Litoral.

Las autoridades continúan monitoreando el estado de los caminos y recomiendan evitar traslados hacia la zona mientras persistan las lluvias y los anegamientos, ya que otros accesos también podrían verse afectados.